Die Neubiberger Kommunionskinder haben mit dem Verkauf von Friedenslichtern insgesamt 7800 Euro an Spendengeldern eingesammelt, das ukrainischen Geflüchteten zugute kommen soll. Das Geld geht direkt an die Caritas in Polen, die dort Menschen direkt unterstützt. Die Kinder haben die Lichter selbst gebastelt, verkauft wurden sie bei einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche Rosenkranzkönigin.