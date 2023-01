Im Neubiberger Gemeinderat hat Frederik Börner von den Grünen aus beruflichen Gründen sein Mandat niedergelegt. Ulrike Dowie rückt als Nächstplatzierte auf der Liste nach und gibt gleichzeitig den Vorsitz des Grünen-Ortsverbandes ab. Der 30-jährige Börner begründete in der Sitzung des Gemeinderats am Montag seine Entscheidung damit, dass er beruflich mehr reisen müsse und absehbar sei, dass er an den Sitzungstagen montags und mittwochs nicht teilnehmen könne. Er arbeitet als Unternehmensberater in einer Firma, die Transformationsprozesse im Energiesektor begleitet.

"Ich könnte auch mein Hauptanliegen als Jugendreferent nicht mehr in der nötigen Tiefe ausfüllen", sagte er. Die Entscheidung sei ihm schwer gefallen, weil er die Arbeit gern gemacht habe. Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) bedauerte den Weggang und dankte Börner für seine "tolle Arbeit im Gremium" und die stets "konstruktive und zielorientierte" Zusammenarbeit. Die Gründung des Jugendparlaments sei maßgeblich sein Verdienst.

Die promovierte Volkswirtin Dowie, die bei Siemens Financial Services arbeitet, wird alle Ämter Börners übernehmen, auch das der Jugendreferentin. Die 48-Jährige kennt sich mit der Arbeit im Gemeinderat aus. Sie saß bereits von 2014 bis 2015 in dem Gremium. Sie freue sich auf ihre Aufgabe, sagte Dowie. "Ich bin sehr gerne wieder Mitglied des Neubiberger Gemeinderats und möchte in dieser Rolle den Klimaschutz voranbringen." Dowie will sich nach eigenen Worten vor allem dafür einsetzen, dass die Infrastruktur für Fahrrad- und Fußverkehr ausgebaut und sicherer wird. Meike Leopold, bislang Beisitzerin im Grünen-Ortsvorstand, löst Dowie als Vorsitzende des Ortsverbands ab.