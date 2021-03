Der Förderverein der Realschule Neubiberg will sich gerade in dem von der Pandemie geprägten Schuljahr großzügig zeigen. So übernimmt er heuer die Druckkosten für das Jahrbuch der Realschule. Zudem werde den Schülerinnen und Schülern ein kleines Geschenk zum anstehenden Osterfest durch Elternbeirat und Förderverein überreicht, kündigt die Fördervereinsvorsitzende Gitta Svoboda an. Die Neugestaltung der Schulbibliothek hat er mit 5000 Euro gefördert und das für ein zielgerichtetes Distanzlernen wichtige Programm "MatheGym" für 500 Schüler finanziert. Über den Förderverein, Mitwirkungs- und Spendenmöglichkeiten informiert die Homepage www.foerderverein-realschule-neubiberg.de.