Gute Nachrichten sind derzeit rar gesät. Die ehrenamtlichen Helfer der Initiative Berufsrettung Ambulanz und Zivilschutz (BAZ) aus Neubiberg aber können eine verkünden: Eine hochschwangere Geflüchtete aus der Ukraine, die in Neubiberg von BAZ-Helfern versorgt wird, wurde von diesen am Samstag in ein Münchner Klinikum gebracht und hat dort am Sonntag ihr Kind zur Welt gebracht.

Die elf BAZ-Ehrenamtlichen, die in der vergangenen Woche im Auftrag des Landkreises München mit Hilfsgütern in die polnischen Partnerlandkreise Krakau und Wielicka aufgebrochen waren, sind mittlerweile wieder nach Neubiberg zurückgekehrt -gemeinsam mit acht Schutzsuchenden, die nun in einem Haus der Gemeinde untergebracht sind.

Mit im Gepäck auf ihrer Reise nach Polen hatten die Helfer unter anderem Medikamente, Notfallrucksäcke, Feuerwehr- und Schutzausrüstung, Feldbetten, Verbandsmaterial, Decken, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Ein Teil der Hilfsgüter wird direkt in den Partnerlandkreisen zur Versorgung ukrainischer Geflüchteter verwendet, der Rest wird weiter in die Ukraine transportiert.

Nachdem sie die dringend benötigten Materialien abgegeben hatten, nahmen die Helfer aus Neubiberg die Schutzsuchenden am Krakauer Hauptbahnhof nach einem kurzen medizinischen Check auf und über einen kurzen Zwischenstopp in Dresden mit nach Neubiberg. Die zwei Familien haben jetzt eine neue, sichere Heimat und werden von BAZ-Helfern weiter versorgt und unterstützt. Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) hatte die Geflüchteten bei einem gemeinsamen Abendessen willkommen geheißen. "Wir können an dem Krieg in der Ukraine als Gemeinde Neubiberg nichts ändern, aber wir können hier helfen", sagte der Rathauschef. "Mein besondere Dank gilt den ehrenamtlichen Helfern der BAZ, die in einer hervorragend organisierten Aktion kurzfristig und unkompliziert wertvolle Hilfe leisten."

Die BAZ-Berufsrettung ist eine gemeinnützige und gemeinsame Initiative von einigen passionierten und erfahrenen Helfern aus den Bereichen Notfallrettung, Katastrophenschutz, Feuerwehr und Auslandsrückholdienst.