Neubiberg:Notunterkunft für Flüchtlinge ist aufnahmebereit

Anfang des neuen Jahres werden voraussichtlich die ersten Geflüchteten in die Containerunterkünfte auf der alten Landebahn in Neubiberg einziehen. Von der provisorischen Anlage können sich Interessierte am Mittwoch, 21. Dezember, zwischen 15.30 und 17 Uhr ein Bild verschaffen. Das Landratsamt München lädt zu einer Besichtigung ein. Die Anlage befindet sich am östlichen Rand der Landebahn, es gibt begrenzte Parkmöglichkeiten. Ortskundige werden gebeten, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind nach Angaben des Landratsamts 5000 Menschen auf ihrer Flucht in den Landkreis München gekommen, mehr als 4400 halten sich noch immer hier auf. Gleichzeitig kommen seit diesem Sommer auch wieder vermehrt Schutzsuchende aus anderen Ländern nach Deutschland und auch in den Landkreis.

In Neubiberg ist daher in den vergangenen Wochen am Rande des Landschaftsparks eine neue Containerunterkunft entstanden. In der Anlage gibt es 72 Wohneinheiten in zwölf zweigeschossigen Blocks. Bis zu 432 Personen können hier wohnen. Laut einer Sprecherin des Landratsamts sollen vorrangig Geflüchete aus der Ukraine dort untergebracht werden. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch Schutzsuchende aus anderen Ländern in den Containern eine vorübergehende Unterkunft finden.