Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen für Deutschland und die Welt sind Thema einer Informationsveranstaltung des CSU-Ortsverbands Neubiberg am Freitag, 18. November. Der CSU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Florian Hahn sowie Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr, werden miteinander sprechen und Fragen der Gäste beantworten. Die Veranstaltung im Gasthaus Minoa in der Zwergerstarße 28 beginnt um 19 Uhr.