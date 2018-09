19. September 2018, 21:52 Uhr Neubiberg Flohmarkt im Abenteuerland

Im evangelischen Kindergarten und der Awo-Kinderkrippe Abenteuerland in Neubiberg findet am Samstag, 22. September, ein Flohmarkt für Kindersachen statt. Von 9 bis 12 Uhr wird an mehr als 75 Tischen verkauft. Die Tischvergabe hat bereits begonnen und es stehen noch Resttische zur Verfügung. Anmeldung im Kindergarten per E-Mail an flohmarkt@floriansanger.de und für Tische in der Kindergrippe an kindergrippe.abenteuerland@gmail.com.