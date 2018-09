14. September 2018, 22:10 Uhr Neubiberg Fleißige Hummeln

Eine Ausstellung zum Themen "Hummeln: Bienen im Pelz" zeigt der Bund Naturschutz in der Gemeindebibliothek Neubiberg am Bahnhofsplatz noch bis Ende der nächsten Woche. Dargestellt werden der Lebenszyklus der Hummeln im Laufe eines Jahres sowie ihr Nistverhalten. Außerdem soll gezeigt werden, welche Hummelarten es gibt, wie die Tiere zur Bestäubung beitragen, und was man im eigenen Hausgarten tun kann, um Lebensraum und Nahrung der Hummeln zu erhalten. Die Ausstellung läuft bis Samstag, 22. September. Führungen durch die Ausstellung starten am Dienstag, 18. September, und Donnerstag, 20. September, jeweils um 16 Uhr.