Als Folge des Krieges steigen nicht nur die Energiekosten, auch sonst ist die Inflationsrate hoch. Der Staat gibt deshalb viel Geld aus, um die Menschen durch verschiedene Maßnahmen finanziell zu entlasten. Beim Themen-Stammtisch der Neubiberger SPD am Mittwoch, 25. Januar, stellt Hans Kopp, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt München-Stadt, die wichtigsten staatlichen Hilfsmaßnahmen vor. In seinem Vortrag wird der versierte Sozialexperte über die Gaspreisbremse sprechen, über das Bürgergeld und ebenso über die Wohngeldreform. Anschließend steht Kopp für eine Diskussion zur Verfügung. Die Veranstaltung im Nebenzimmer der Pizzeria Da Giovanni in der Äußeren Hauptstraße 28 in Neubiberg beginnt um 19 Uhr.