Zum zweiten Mal in einer Woche hat eine eingeschaltete Herdplatte die Neubiberger Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zuletzt war es am Montag eine Bewohnerin in der Josef-Kyrein-Straße, die sich ausgesperrt hatte, während ihre Suppe auf dem eingeschalteten Gasherd stand. Voller Sorge informierte sie eine Nachbarin, welche die Feuerwehr rief. Die Feuerwehrleute konnten ein gekipptes Fenster ohne Beschädigung öffnen und die Suppe vom Herd nehmen. Am Donnerstag vor einer Woche hatte ein Wärmemelder im Awo-Kindergarten an der Hohenbrunner Straße gegen 0.30 Uhr Alarm geschlagen, weil eine Herdplatte nicht ausgeschaltet worden war.