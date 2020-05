Nach der Absage des Jubiläumsfestes der Feuerwehr Neubiberg, können die bereits gekaufter Tickets für die Abba-Night zurückgegeben werden. Karten, die im Feuerwehrgerätehaus oder in der Gärtnerei Blumen Baumann erworben wurden, können mitsamt der Angabe einer Bankverbindung entweder postalisch an das Gerätehaus im Floriansanger 1 geschickt oder in einem Kuvert in den Briefkasten am Gerätehaus eingeworfen werden. Kartenbesitzer, die ihre Tickets über eventim.de oder muenchenticket.de erworben haben, müssen sich an die entsprechenden Verkäufer werden.