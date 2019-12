Michael Weigle ist Spitzenkandidat der FDP Neubiberg für die Kommunalwahl 2020. Der 31-jährige Versicherungsfachmann verkündete in einer Rede in der Event Location Die 2, eine arbeitnehmerfreundliche Verkehrspolitik zu verfolgen, die nicht ÖPNV und Fahrrad gegen das Auto ausspiele. Ein Anliegen seien 24-Stunden-Kitas, damit Schichtarbeiter ihrer Arbeit nachgehen könnten. Weigle wendet sich gegen "teure Symbolprojekte" wie die S-Bahn-Unterführung und die "ruinöse Blockadehaltung im Gemeinderat" bei der Modernisierung des Rathauses. Die FDP strebe bürgerfreundliche kommunale Leistungen an; sprich bedarfsgerechte Beleuchtung der Grünanlagen, digitale Verwaltungsleistungen und überdachte Wartehäuschen mit Wlan an Bushaltestellen.

Die Gemeinderatsliste der FDP: 1. Michael Weigle, 2. Vinzent Roszik, 3. Georg Reichel, 4. Daniel Haidinger, 5. Rosamaria Peetz, 6. Felix Sonntag, 7. Robert Meindl, 8. Monika Weigle, 9. Marc-Leon Hahne, 10. Wilhelm Nehls, 11. Yannick Gremmillet, 12. Martin Weigle, 13. Jan-Erik Engeln