13. September 2018, 22:18 Uhr Neubiberg Fahrt zur Bergmesse

Die katholische Pfarrei Rosenkranzkönigin Neubiberg lädt für diesen Sonntag, 16. September, zu einem Gottesdienst auf dem Heuberg ein. Treffpunkt für den einstündigen Anstieg ist um 9 Uhr am Waldparkplatz bei Nußdorf am Inn. Beginn der Messe, die von Pfarrer Stefan Füger geleitet wird, ist um 10.30 Uhr. Anschließend besteht die Möglichkeit, in den umliegenden Hütten einzukehren und den Gipfel des Heubergs zu besteigen. Mitfahrgelegenheiten organisiert das Pfarrbüro (Telefon: 089/660 04 80).