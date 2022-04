Vereint in der Freude am Radeln

Von Angela Boschert, Neubiberg

Seit eineinhalb Jahren plant Claudia Engmann schon und knüpft Kontakte, jetzt ist es so weit: Am Montagabend gründet sich im Neubiberger Restaurant "Minoa" die Ortsgruppe Neubiberg des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Die Interessenvertretung der Radfahrer hat bundesweit mehr als 200 000 Mitglieder, davon mehr als 30 000 in Bayern. Sie berät in allen Fragen rund ums Fahrrad zu Recht, Technik und Tourismus. "Innerhalb des ADFC findet man zu jedem Thema einen Fachmann, das ist toll", schwärmt Engmann.

Schon länger will die 55-jährige Hausfrau und Sachbearbeiterin etwas dafür tun, dass Radeln sicherer und noch attraktiver wird. Die Verkehrsinfrastruktur soll so angenehm wie möglich werden, damit die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht wird. Den Platz auf der Straße müssen sich verschiedene Interessensgruppen teilen; Langsame und Schnelle, Jüngere und Ältere, Fußgänger, Radler und Autofahrer. Alle sollen sich sicher fühlen, ohne andere durch ihre Fahrweise zu bremsen oder zu gefährden. Das will Engmann parteiungebunden vermitteln und auch aktiv etwas dafür tun. "Um den Spaß am Radeln zu verbessern", sagt sie.

Planer und Radler sollen sich austauschen

Konkret will die ADFC-Ortsgruppe mit interessierten Bürgern erarbeiten, welche Verbesserungen aus Sicht der Radfahrer in Neubiberg sinnvoll wären. Es geht natürlich um das Radwegenetz, aber auch um viele andere Aspekte, die das Radeln am Ort attraktiver machen können. Ideen gebe es bereits, wichtig sei, aber für mehr Rückkopplung zwischen den Planern und den Radlern zu sorgen, sagt Engmann. Wie genau sie das angehen, müsse sich noch finden. Jetzt wird erst einmal der Vorstand des neuen Vereins gewählt, für den der Journalist Alfred Vollmer, laut Engmann ein "Hardcorer mit locker 90 Kilometern am Tag", und sie sich zur Wahl stellen. Vergangenen Donnerstag haben sich beide noch einmal getroffen und genau besprochen, an was sie alles denken müssen.

Sie planen außer regelmäßigen Treffen, bei denen man sich über das ganze Spektrum des Fahrradfahrens austauschen kann, Erlebnisberichte von Radreisen, Erfahrungsaustausch zu Lastenrädern, Tipps zu Radtechnik. Auch Radtouren und Fahrsicherheitstrainings wollen sie anbieten und informieren, was die Änderungen der Radwegevorschriften für Autofahrer und Radfahrer bedeuten. Da gibt es gerade in Neubiberg oft unnötige Unstimmigkeiten, weiß Engmann, und wirbt für ein kooperatives Miteinander. "Hauptsache, es macht allen Spaß! Denn Radfahren ist klimatechnisch einfach sinnvoll. Wer Fragen, Ideen oder konkrete Wünsche hat, ist herzlich beim ADFC willkommen", wirbt sie und schwingt sich nach dem Gespräch auf ihr Fahrrad, nicht, ohne lachend zu grüßen.