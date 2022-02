Die Personallage in den Kinderbetreuungseinrichtungen in Neubiberg ist zum Teil angespannt. Derzeit sind sechs bis zehn Erzieherinnen- und Kinderpflegerstellen unbesetzt, wie am Montag in der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses bekannt wurde. Sollte das so bleiben, "wird es spannend im kommenden Kita-Jahr", sagte Ordnungsamtsleiter Fabian Sass. Seine für Kinderbetreuungseinrichtungen zuständige Kollegin indes ist zuversichtlich, dass sich bis zum Herbst noch einiges tun kann. Sie weist auch auf die Stellenausschreibungen auf der Homepage der Gemeinde hin. Die Lage ist indes verzwickt: Denn einerseits gibt es in Neubiberg Anreize wie bezahlbare Gemeindewohnungen und die München-Zulage für mögliche Bewerberinnen und Bewerber. Doch auf der anderen Seite ist laut Sass der Markt leergefegt und es bedürfte wohl auch weiterer bezahlbarer größerer Wohnungen, damit Interessenten samt Familie nach Neubiberg ziehen könnten.

Carola Pfeiffer von den Grünen merkte zudem an, dass auch die Arbeitsbedingungen in einer Einrichtung eine wichtige Rolle spielten und dass nur die Betreuungskräfte selbst sagen könnten, was sie brauchten. Insgesamt war man sich im Gremium einig, dass man helfen will, wo man kann und die Gemeinde familienfreundlich bleiben soll. So hat sich die Verwaltung auf Anregung von Pfeiffer auf die To-do-Liste geschrieben, eine Zufriedenheitsumfrage in den Einrichtungen zu starten. Sass schlug vor, den Personalmangel auch im Landratsamt und im Austausch mit den anderen Gemeinden zu thematisieren, denn es könne ja nicht sein, dass man sich gegenseitig die Mitarbeiter wegnehme.