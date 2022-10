Die Gemeinde Neubiberg erwägt, die angespannte Personalsituation in den Kindertagesstätten mit einem Pool von Springerkräften in den Griff zu bekommen. Am Mittwoch, 26. Oktober, steht das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats. "Wir sind bereit, alle Register zu ziehen", sagte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) bei der Bürgerversammlung im Gemeindeteil Unterbiberg. Zuvor hatte er erläutert, dass in der Gemeinde zwar genügend Plätze vorhanden sind, aber zum Teil das Personal fehlt. Besonders bei den Null-bis Dreijährigen schaffe es die Gemeinde "leider nicht, allen Kindern sofort einen Platz anzubieten", sagte er.

Wegen der Personalsituation hatte die katholische Kinderkrippe St. Georg in Unterbiberg sogar zu Beginn der Sommerferien schließen müssen. "Es ist uns gelungen, alle Kinder in Einrichtungen in Neubiberg und umliegenden Gemeinden unterzubringen", sagte Rita Burkhard, Leiterin des Ordnungsamts der Gemeinde auf Nachfrage. Zwei Erzieherinnen hatten die Einrichtung verlassen. Von der Möglichkeit, den Betrieb mit den zwei verbliebenen Kräften aufrechtzuerhalten, sah man auch mit Blick auf potenzielle Krankheitsausfälle ab. Daher sei die Einrichtung vorsorglich geschlossen worden, sagte Burkhard.