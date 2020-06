Bei der Freiwilligen Feuerwehr Neubiberg gibt es einen Lichtblick: Für das abgesagte Jubiläumsfest ist nun eine Ersatzfeier geplant unter dem Titel "100+1 Jahre Feuerwehr Neubiberg". "Vom 16. bis 18. Juli 2021 feiern wir unseren Geburtstag nach", schreibt Till Hey, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit zum Jubiläum, in einer Pressemitteilung. Die Feuerwehr besteht seit 100 Jahren. Eigentlich war ein großes Fest geplant - mit bekannten Bands, Bierzelt, Programm über mehrere Tage. Die Corona-Krise hat den Kameraden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Ende sagten sie die Feierlichkeiten ab, die Ende Mai hätten stattfinden sollen. "Mit dem gefährlichen Coronavirus ist an keine Feier zu denken", schreibt Hey. Ein bisschen Vorfreude dürften die Kameraden nun wieder haben. Dennoch sagt Hey aber gleich: "So groß, wie unser eigentlich geplantes Fest, wird es nicht." Stattdessen soll es am Feuerwehrgerätehaus eine kleine Familienfeier geben - mit Bands, Speis und Trank und "jeder Menge Spaß". Genauere Informationen wird die Feuerwehr mitteilen, wenn sich die Corona-Krise weiter entspannt hat.