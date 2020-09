Am ersten Sonntag im Oktober sind seit jeher die Altäre in den katholischen Kirchen festlich geschmückt mit Erntegaben. So auch in der Pfarrkirche Rosenkranzkönigin in Neubiberg, wo an diesem Sonntag, 4. Oktober, das Erntedankfest gefeiert wird. Der Junge Chor gestaltet dabei den Gottesdienst musikalisch mit, Beginn ist um 11 Uhr. Gleichzeitig wird das Patrozinium der Kirche, das normalerweise für den 7. Oktober vorgesehen war, gefeiert. Das Fest wurde vorverlegt, da Mitte Oktober Firmungen stattfinden.