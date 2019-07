3. Juli 2019, 21:37 Uhr Neubiberg Erinnerungsstücke für Museum gesucht

Im alten Feuerwehrgerätehaus an der Ramsmeierstraße 4 im Neubiberger Ortsteil Unterbiberg soll bekanntlich ein kleines Museum zur Geschichte des Dorfes und der Feuerwehr eingerichtet werden. Am Sonntag, 14. Juli, öffnet die Freiwillige Feuerwehr Unterbiberg nachmittags das Tor des alten Hauses. Interessierte können sich dort von 14 bis 17 Uhr bei Kaffee und Kuchen erste Ideen für das Museum ansehen. Zu sehen gibt es bereits das größte Exponat, den alten Mannschaftswagen von 1900. Vor 110 Jahren wurde das alte Feuerwehrgerätehaus gebaut, mittlerweile ist die Feuerwehr in einen Neubau an die Schönswetterstraße umgezogen.

Das Neubiberger Gemeindearchiv sucht für das Museum noch Erinnerungsstücke zur Dorfgeschichte, auch Fotos oder Geschichten, und bittet die Bürger, diese mitzubringen. Gebeten wird auch um Spenden für das Museum.