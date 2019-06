21. Juni 2019, 22:18 Uhr Neubiberg Erfolge auf der Matte

Taekwondoka Jovana Cvijanovic gehört zur Spitze

Von Angela Boschert, Neubiberg

"Wenn sie sauer ist, dann läuft sie zu Höchstleistungen auf", sagt Jens Bolduan mit Blick auf Jovana Cvijanovic, die gerade im Spagat auf dem Hallenboden sitzt und sich für das bevorstehende Training aufwärmt. Die 14-Jährige hat schon diverse vordere Plätze auf Landesebene erstritten, wurde dann 2018 Zweite bei den deutschen Meisterschaften im Taekwondo-Formenlauf und ist auf dem Sprung in den bayerischen Landeskader. Doch sie will mehr. Sie will Weltmeisterin im Taekwondo werden.

Dafür trainiert sie viermal pro Woche, in Dachau, woher sie stammt, und in Neubiberg. Besonders weil Jovana in diesem Jahr schon in der sehr stark besetzten Altersklasse U 17 starten muss. Ihre Mutter fährt sie deshalb auch jeden Sonntag nach Neubiberg, wo Jens Bolduan heute wieder das Formen-Wettkampfteam trainiert. Taekwondo hat sie vor sechs Jahren kennengelernt, als sie zum Probetraining beim TSV Dachau 1865 ging. Sie wollte schauen, was Mutter und Schwester dort machen. Und die koreanische Kampfsportart gefiel ihr. Schnell zeigten sich erste Erfolge, die Jovana motivierten, die Formen oder Poomse - also Kämpfe gegen mehrere imaginäre Gegner mit einer vorgeschriebenen Abfolge von Verteidigungs- und Angriffstechniken - zu verfeinern. All das hat sich gelohnt: Neben dem zweiten Platz bei den deutschen Titelkämpfen, hat es Jovana bereits in den Perspektivkader der bayerischen Taekwondo-Union geschafft.