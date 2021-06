Am 20. Juli 1944 ließ Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg während einer Lagebesprechung von Offizieren mit Adolf Hitler eine Bombe explodieren, um den Krieg zu beenden. Wie bekannt, misslang die sogenannte "Operation Walküre". Hitler überlebte, Stauffenberg und vier weitere Verschwörer wurden hingerichtet. Karl Graf Stauffenberg, Enkel von Claus Graf Schenk von Stauffenberg und für die FDP politisch aktiv, hat sich in seinem Buch "Aus Verantwortung" mit der Frage auseinandergesetzt, was der moderne Liberalismus mit dem 20. Juli 1944 zu tun hat und wie das Erbe des Großvaters sein Handeln beeinflusst. Als Reaktion auf die Entwicklung der politischen Kultur in den vergangenen Jahren gründete Stauffenberg 2015 den Verein "Mittendrin statt extrem daneben". Am Donnerstag, 24. Juni, trägt er in der Grundschule Neubiberg Auszüge aus seinem Buch vor. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es bei der Gemeindebibliothek, in der Buchhandlung Lentner, im VHS-Infozentrum, unter Telefon 089/600 12 70 oder online.