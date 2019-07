17. Juli 2019, 21:35 Uhr Neubiberg Entenrennen der FDP

Es ist ein echtes Spektakel, wenn sich die wagemutigen Plastikgeschöpfe den Hachinger Bach hinabstürzen. An diesem Sonntag, 21. Juli, ist es wieder so weit: Dann findet das "Unterbiberger Entenrennen" der Neubiberger FDP und der Jungen Liberalen München-Land statt. Von 13 Uhr an können die Badeenten angemeldet werden, das Rennen startet um 15 Uhr am Alten Dorfplatz in Unterbiberg. Im Anschluss findet die Siegerehrung mit zahlreichen Preise statt.