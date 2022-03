Von Daniela Bode, Neubiberg

Immer mehr wird klar: Um die Energiewende hinzubekommen, muss die Gemeinde Neubiberg ihr Augenmerk vor allem auf die Wärmeversorgung legen. Die Kommune nimmt am "Umsetzungsprogramm ++" teil, ein vom Landkreis initiiertes Projekt, bei dem Daten des Landkreises zur Energienutzung auf die Kommune heruntergebrochen und Entwicklungspotenziale aufgezeigt werden sollen. In dem Zusammenhang hatte die Gemeinde zwei Fachgespräche mit der Energieagentur Ebersberg-München und der Firma Eniano GmbH, die unter anderem Softwarelösungen für Energieplanung anbietet. "Relativ schnell war klar, dass der Fokus bei uns auf dem Sektor Wärme liegt", sagte Birgit Buchinger, Leiterin des Bereichs Umweltschutz in der Gemeinde, nun im Planungsausschuss. Der Treibhausgasbericht des Landkreises hat ergeben, dass in Neubiberg mehr als 50 Prozent des Endenergiebedarfs durch Wärme verursacht werden.

Um dem Ziel der Gemeinde näherzukommen, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein, hat der Ausschuss auf Empfehlung der Experten zunächst drei Maßnahmen beschlossen, die alle gefördert werden können. So soll nun eine Fachfirma mit einem Teil-Energienutzungsplan zum Thema Wärme beauftragt werden. Wie Sabine Hillbrand von der Energieagentur erläuterte, gestaltet sich das Thema "vielschichtiger". Ein Grund ist, dass einzelne Bereiche in der Gemeinde wie die Universität der Bundeswehr und der Infineon-Campus an die Fernwärme angeschlossen sind, andere nicht.

24 Dächer auf kommunalen Gebäuden kommen für Photovoltaik infrage

So soll nun ein Detailkonzept erstellt werden, das die Gebiete unterschiedlich betrachtet. Dabei sehen die Experten in der Fernwärme nicht die alleinige Lösung, wie sie auch auf Fragen aus dem Gremium erläuterten. So soll genauso an bodennahe Geothermie gedacht werden, wo netzgebundene Lösungen nicht möglich oder nicht wirtschaftlich sind. Der Vertreter der Firma Eniano brachte auch die Idee auf, zunächst ein Gas-Blockheizkraftwerk einzusetzen, mit dem Ziel, bei den Stadtwerken München einen Fernwärmeanschluss zu erreichen.

Eine noch größere Maßnahme, die der Ausschuss auf Empfehlung der Experten an ein Fachbüro vergeben will, ist das sogenannte Vorreiter-Konzept, mit dem das integrierte Klimaschutzkonzept der Gemeinde fortgeschrieben werden soll. Darin sollen Maßnahmen in einem Klimaschutzfahrplan für Neubiberg gebündelt werden. Nicht nur das Konzept, auch die Stelle eines Klimaschutzmanagers kann dabei gefördert werden. Diese hat die Gemeinde indes schon ausgeschrieben.

Ein weiterer Fokus soll auf einem Energiekonzept zum Aufbau von Dachphotovoltaik-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften liegen. Auch damit soll ein Fachbüro beauftragt werden. Die Energieagentur und die Firma Eniano haben 24 kommunale Dächer benannt, auf denen die Installation von Anlagen zu prüfen wäre. Darunter sind etwa Feuerwehrgebäude und die Aussegnungshalle. Im Rahmen des Energiekonzepts sollen unter anderem die potenzielle Stromeigennutzung sowie die mögliche Vernetzung von Liegenschaften geprüft werden. Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) begrüßte den Beschluss: "Er ist wichtig, damit wir wissen, was wir tun müssen und schnell in die Umsetzung kommen."