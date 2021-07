Wie man Solarenergie vom eigenen Dach nutzt, kann man bei einem virtuellen Informationsabend der Neubiberger Initiative Klimaneutral 2035 erfahren. Am Donnerstag, 8. Juli, von 19.30 Uhr an, berichten Christian Ellerhold und Michael Kusterer anhand persönlicher Beispiele, wie Photovoltaik machbar ist. Sie stellen einen Leitfaden vor und eine Anleitung zur Förderung durch die Gemeinde und den Freistaat. Die Initiative informiert über Batteriespeicher und Wärmepumpen. Wer mehr über die Initiative erfahren möchte, hat am Nachtbiomarkt Gelegenheit, wo die Gruppe im Umweltgarten zwischen 14.30 und 20 Uhr an einem Stand ist. Für den Online-Vortrag meldet man sich an per E-Mail an info@klimaneutral2035.de an.