Die Kapelle Maria im Walde war das erste Gotteshaus in Neubiberg. Am Sonntag erinnern die Katholiken an ihre Weihe vor hundert Jahren und feiern gleichzeitig das Jubiläum des Frauenbundes, der ebenso alt ist

Von Daniela Bode, Neubiberg

Hinter der Kirche der Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg steht, an einem kleinen Platz, eine schlichte Kapelle mit Glockentürmchen. Umgeben von Bäumen wird sie ihrem Namen "Maria im Walde", den sie auch heute wieder trägt, gerecht.

Schönes Wetter, viele Gäste, hoher geistlicher Besuch: Es muss ein wunderbarer Tag gewesen sein, als sie als erstes Gotteshaus in Neubiberg am 5. Juni 1921 vom Generalvikar des Erzbistums München und Freising, Michael Buchberger, geweiht wurde. Fast auf den Tag genau hundert Jahre später wird am Sonntag, 6. Juni, von 11 Uhr an mit einem Festgottesdienst Jubiläum gefeiert - bei trockenem Wetter im Pfarrgarten, sonst in der Kirche. Auch ein weiteres, für die Gemeinde wichtiges Jubiläum wird dabei begangen: Der katholische Frauenbund Neubiberg ist ebenfalls 100 Jahre alt. Dass er sich am 8. Juni 1921 gründete, also drei Tage nach Einweihung der Kapelle, dürfte kein Zufall gewesen sein.

Bereits etwa 1913 entstand die Idee, ein Kirchlein zu bauen, um für die Siedler im damals jungen Neubiberg einen geistlichen Mittelpunkt zu schaffen, wie in einer Chronik der Pfarrei zu lesen ist. Der Unterbiberger Bürgermeister Josef Kyrein stellte schließlich für das Vorhaben ein großes Waldgrundstück zur Verfügung. 1921 war die Kapelle fertiggestellt, damals schmückte sie über der Eingangstür noch eine Figurengruppe mit einer Maria und zwei Engeln. Bis 1928 die heutige Pfarrkirche gebaut wurde, blieb sie das religiöse Zentrum für die Katholiken am Ort. Danach verlor sie an Bedeutung, sie wurde länger nicht genutzt, wie Kirchenpfleger Johann Schopp und die langjährige Pfarrbüromitarbeiterin Maria Schicha bestätigen. Erst 1942 wurde die Kapelle renoviert und später "als Gedächtniskapelle für die Gefallenen genutzt", wie Schopp sagt. An den Seitenwänden im Inneren wurden Gedächtnistafeln angebracht. Die Figurengruppe über der Tür wurde durch ein Gemälde mit einem Schriftzug und einem Stahlhelm ersetzt.

Detailansicht öffnen Die Kapelle Maria im Walde müsste dringend saniert werden. (Foto: Angelika Bardehle)

Auch heute wird die Kapelle noch genutzt, wenn auch wesentlich weniger als früher. "An Gründonnerstag wird dort das Allerheiligste hineingestellt und es wird bis zum nächsten Morgen gebetet", sagt Pfarrer Stefan Füger. Alle zwei Jahre finden dort die Firmnovenen statt, es wird also neun Tage vor der Firmung dort eine Andacht gebetet. Gelegentlich wird dort auch der Rosenkranz gebetet, wenn die Pfarrkirche belegt ist, wie Schicha sagt. Am Volkstrauertag legt die Gemeinde davor einen Kranz nieder und gedenkt der Kriegstoten. 2004, als die Pfarrkirche renoviert wurde, diente sie für kleinere Messen als Ersatzkirche.

Von der Bausubstanz her ist die Kapelle nicht in allerbestem Zustand. Da sie aber unter Denkmalschutz steht, gestaltet sich nach den Schilderung von Pfarrer Füger eine mögliche Renovierung schwierig. Erst vor ein paar Jahren untersuchte ein Fachmann die Wände, am Ende stellte sich heraus, dass eine Erneuerung zu teuer wäre. Laut Schopp ist man derzeit in Gesprächen mit dem Ordinariat über eine mögliche Renovierung. "Wir haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben", sagt er. Die Finanzierung müsste jedoch über Spenden laufen.

Detailansicht öffnen Die kleine Kirche wurde am 5. Juni 1921 bei einem Freiluftgottesdienst feierlich eingeweiht. (Foto: Angelika Bardehle (Repro))

Die Hoffnung haben auch die Frauen vom katholischen Frauenbund in Neubiberg nie aufgegeben, der nun ebenfalls sein hundertjähriges Bestehen feiert. Vielmehr spendeten sie mit ihren Taten stets Hoffnung. Von Anfang an war es ihnen ein Anliegen, gerade in Zeiten der Not nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, das Gemeinschaftsleben zu unterstützen, wie Irmgard Jaeschke sagt, die den Bund seit 2003 leitet. Der Frauenbund setzte sich besonders für notleidende Mütter und Kinder ein. 1925 ermöglichte er sogar durch die Sammlung von Spenden in Höhe von 900 Reichsmark den Kauf eines Grundstücks am Rathausplatz, wo eine Volksschule gebaut wurde. Auch nach dem Krieg trafen sich einige Frauen wieder, um sich im religiösen und sozialen Bereich zu engagieren. Auch heute ist die Gruppe aus zwölf Frauen rund um Jaeschke sehr aktiv, obwohl ein großer Teil über 85 Jahre alt ist. Durch die Corona-Pandemie war ihr Engagement freilich in letzter Zeit eingeschränkt. Unter normalen Umständen unterstützen die Frauen finanziell Obdachlose, sammeln Spenden für Bedürftige, beispielsweise für die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe in Würzburg, treffen sich zum Austausch und gestalten Gebete und Gottesdienste mit. Da der jährliche "Rosenverkauf und der Flohmarkt leider nicht hat stattfinden können", wie Jaeschke sagt, müssen sie ihr Sparbuch nutzen, um Hilfen weiterhin zu ermöglichen. Nun wünscht sich die Leiterin nicht nur, dass sich nach dem Corona-Jahr bald alle wiedersehen. Sie hofft besonders, dass sich Nachwuchs findet. 2003 seien sie noch 47 Frauen gewesen. Sie selbst schätzt die Arbeit im Frauenbund noch immer: "Es ist schön, wenn man sich immer wieder trifft, sich austauschen und andere unterstützen kann."

Beim Gottesdienst spielt der Musikverein "Harmonie" die Schubertmesse. Jaeschke wird ein Grußwort für den Frauenbund sprechen. Zum Abschluss erhält jeder ein kleines Geschenk.