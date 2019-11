Immer im Herbst öffnet die Künstlerin Christine Renner ihr Atelier an der Professor-Messerschmitt-Straße 1a in Neubiberg. Neben großformatigen abstrakten oder gegenständlichen Acrylbildern zeigt sie am Samstag, 9. November, von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag, 10. November, von 14 bis 18 Uhr auch kleinere Arbeiten in Wachs, Zeichnungen, Collagen und Objekte. Zudem präsentieren die Goldschmiedin Christine Zock ihre Silber-, Gold- und Edelsteinkreationen und die Bildhauerin Andrea Keinert ist mit sinnlich-poetischen Keramik- und Bronzefiguren vertreten.