28. Januar 2019, 21:45 Uhr Neubiberg Drei Frauen an der Spitze der Bundeswehr-Uni

Bei der Universität der Bundeswehr in Neubiberg haben Frauen das Kommando: Bei der Neuaufstellung der Hochschulleitung wählte der Verwaltungsrat an die Seite von Präsidentin Merith Niehuss zwei neue Vizepräsidentinnen: die promovierte Verfahrenstechnikerin Eva-Maria Kern, die fortan für den Bereich Forschung zuständig ist, sowie die promovierte Betriebswirtin Rafaela Kraus für den Bereich Angewandte Wissenschaften. In seinem Amt als Vizepräsident für Lehre wurde der Informatiker und Mathematiker Uwe M. Borghoff vom Verwaltungsrat bestätigt.