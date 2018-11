18. November 2018, 22:26 Uhr Neubiberg Doppelfeier für Neubibergs Oberlehrerin

Von Angela Boschert, Neubiberg

"Ein Jubiläum muss doch gefeiert werden, am besten mit Musik!", fand Elisabeth Stettmeier zu Beginn dieses Schuljahres. Es ist rund 60 Tage her, dass sich ihr erster Schultag an der Neubiberger Grundschule zum 60. Male jährte. Als junge Lehrerin war sie 1958 nach Neubiberg gekommen, dort übernahm sie eine dritte Klasse. 40 Jahre wirkte die Pädagogin an der Schule, 22 davon als Rektorin. Das und mehr feierte sie vergangenen Donnerstag im Kreise der Grundschüler, Eltern, Lehrer und Ehrengäste mit einem fulminanten Auftritt des international bekannten Schlagzeug-Duos "Double Drums".

Alexander Glöggler und Philipp Jungk, der als "ganz pfiffiger Junge" bei Stettmeier die erste Klasse besuchte, fesselten die Grundschüler besonders, als sie erst auf Kochtöpfen, dann auf einem Pappkarton und schließlich auf zwei Aluleitern und Plastikeimern musizierten. Mit den klappernden Holzpuppen "Professor Specht" und "Professor Funk" brachten sie die Schüler schnell zum Mitklatschen auch anspruchsvollerer Rhythmen. Die Neubiberger Mütter seien gewarnt: Philipp Jungk hat selbst mit acht Jahren angefangen, auf Mamas Kochtopf zu trommeln.

Schon am Mittwoch war Stettmeier von Innenminister Joachim Herrmann und Landrat Christoph Göbel "für ihr langjähriges verdienstvolles Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung" geehrt worden. Stettmeier war auch politisch aktiv: 1996 wurde sie in den Gemeinderat Neubiberg gewählt, zunächst als Parteifreie und seit 2009 als Mitglied der Freien Wähler. Seit 1978 ist sie als Kursleiterin - "und Teilnehmerin!", so Stettmeier - bei der heutigen Volkshochschule Südost. Dem Seniorenzentrumsbeirat gehört sie seit 2007 an, ein Jahr später wurde sie dessen Sprecherin. Als amtierende Kulturreferentin besucht sie nahezu sämtlichen Kulturveranstaltungen in der Gemeinde. Außerdem vertritt sie Neubiberg im Schulzweckverband. Für die agile 85-Jährige geht die Pflicht noch immer vor die Kür. Ihren Herzenswunsch, ein Gesicht zu haben, in dem Augen leuchten und Falten Geschichten erzählen, hat sie sich selbst erfüllt.