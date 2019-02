3. Februar 2019, 22:04 Uhr Neubiberg Die Wüste als Kraftzentrum

Fühlt sich seit einem Jahr an der Bundeswehr-Uni in Neubiberg am richtigen Platz: Der katholische Militärdekan Michael Gmelch feiert an diesem Montag dort 60. Geburtstag.

Militärdekan Michael Gmelch feiert seinen 60. Geburtstag

Von Angela Boschert, Neubiberg

Er hat mehr als 40 Länder bereist, unter freiem Himmel in der Wüste übernachtet, Flüchtlinge im Mittelmeer auf einem Militärschiff der Bundeswehr in Empfang genommen und Bücher geschrieben: Michael Gmelch, seit einem Jahr katholischer Militärdekan an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg, feiert an diesem Montag seinen 60. Geburtstag und setzt darauf, als Priester weltoffen, unkompliziert und glaubwürdig zugleich zu sein.

Gleich neben der Universitätskirche befinden sich die Räume der Militärseelsorge mit den Büros von Gmelch und seiner evangelischen Kollegin Barbara Hepp. Praktisch ist Gmelchs Büro eingerichtet, Akten liegen auf dem Tisch, und ein kleines Stoffkamel sowie ein Holzelefant erinnern an ferne Welten, die Fotos von Himmelsgestirn und Wasserflächen an sein großes Hobby Reisen und Fotografieren. Nach einer Führung durch die Uni-Kirche mit ihren Fenstern christlicher und jüdischer Symbolik kocht er zum Gespräch einen Tee. "Es passt alles", sagt er, das Dasein für die 4000 Menschen, die auf dem Uni-Campus leben und arbeiten, die Möglichkeit, Studienreisen in die Wüste zu machen, die Selbstverpflichtung, rund um die Uhr für Hilfesuchende da zu sein. All das ist dafür verantwortlich, dass es ihmgut geht.

Gmelch ist Priester der Diözese Eichstätt und seit 2018 katholischer Militärdekan sowie Dozent für christliche Ethik an der Bundeswehr-Universität. Er leitete das katholische Militärpfarramt Flensburg, war viele Jahre Klinikseelsorger sowie drei Jahre Pfarrer deutschsprachiger Gemeinden in Indien und Sri Lanka. Er will "Menschen dabei helfen, einen Blick hinter die Dinge zu werfen, damit sie mit dem Leben nicht so banal umgehen". Er möchte ihnen die Augen öffnen für das Göttliche, das Spirituelle hinter den Dingen. Das sei sein Lebenstraum, sagt der bärtige Mann mit Promotionen in Theologie und Pastoralpsychologie. Bei Wüstenwanderungen, die er seit neun Jahren veranstaltet, gehe er mit seiner Gruppe auch mal drei Stunden lang, ohne ein Wort zu sagen. Nur für sich zu sein, dabei das Licht, die Sonne, 50 Grad Hitze und den Sand unter den Füßen wahrzunehmen, das führe dazu, dass man das "innere Radio" abstelle und sich selbst näher komme. Es gelte im Leben, sich auf sich selbst einzulassen, sagt Gmelch.

Hier spricht der Psychologe im Priester. Durch Ausbildungen im Bereich Psychologische Beratung, Psycho- und Traumapsychotherapie hat Gmelch Menschen bereits mehrfach helfen können, tief sitzende Ängste aufgrund weit zurückliegender Schreckensereignisse zu lösen. Das geht von Kriegserlebnissen über Unfälle bis zu Vergewaltigungen, die im Bewusstsein von Betroffenen wie eingefroren sind und nicht von ihnen selbst wachgerufen werden können. Doch das müssen sie, um aufgelöst zu werden und ihre Blockadewirkung zu verlieren. An den Beispielen, die Gmelch nennt, erkennt man die Leitfrage seiner gedanklichen Tätigkeit: "Was steckt dahinter?". Er erzählt, stellt Fragen und gibt Anregungen.

So hat er in seinem ersten Jahr Bundeswehr-Uni in Neubiberg mit den Studierenden über viele Alltagsthemen gesprochen. Studierende, aber auch Mitarbeiter seien zu ihm gekommen wegen Prüfungsängsten, Beziehungskrisen, Todesfällen oder auch mit der Frage, ob sie Soldat bleiben wollen. Er sei jemand, der das Bundeswehr-System kennt, aber "ich bin nicht Soldat, ich empfange keine Befehle, ich gebe keine", sagt er. So will er bleiben und so fragt er in seinem nächsten Buch, wie sich Jesus darauf vorbereitet, der Messias zu sein. Gmelchs Antwort: "Jesus geht 40 Tage in die Wüste." Ebenso wie Gmelch im Oktober wieder, um zu sich zu kommen und in Gesprächen Impulse zu geben, zugewandt und empathisch.