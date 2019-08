Das Internet wird von wenigen, meist US-amerikanischen Konzernen dominiert. Mit dieser Dominanz beschäftigt sich Florian Schardt, Gründer der Ausbildungsbörse Azubiyo und SPD-Kreisvorsitzender, am Dienstag, 3. September, von 20 Uhr an in der Neubiberger Gaststätte Minoa in der Zwergerstraße 28 unter dem Titel: "Die Macht der Internetplattformen und was das für Europa bedeutet." Schardt kommt auf Einladung des Bürgernetzes München-Land, das bereits für 19 Uhr zur "Anwenderberatung für jedermann" lädt. Der Eintritt ist für Mitglieder des Bürgernetzes kostenlos, Nichtmitglieder zahlen fünf Euro Unkostenbeitrag.