19. Oktober 2018, 21:58 Uhr Neubiberg Der Bürger hat das Wort

Wer gerne die Ereignisse der vergangenen Monate in Neubiberg gebündelt auf einen Schlag vorgetragen haben möchte, kann am Donnerstag, 25. Oktober, 19 Uhr, zur Bürgerversammlung kommen. Dort berichtet Bürgermeister Günter Heyland in der Aula der Grundschule Neubiberg über das Gemeindegeschehen und gibt auch einen Ausblick auf anstehende Planungen. Vor allem haben aber die Bürger das Wort. An dem Abend soll es vor allem um den Gemeindeteil Neubiberg gehen. Für Unterbiberg findet am Donnerstag, 15. November, 19 Uhr, findet eine weitere Bürgerversammlung im Kath. Pfarrheim St. Georg Unterbiberg statt.