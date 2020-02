Die mögliche Bebauung des Kapellenfelds zwischen Unterbiberg und München sind Thema zweier Veranstaltungen von SPD und Grünen. Die Sozialdemokraten behandeln die Entwicklungsperspektiven der Gemeinde Neubiberg und die "angebliche Frischluftabwürgung", wie sie es nennen, bei einem Ortsteilspaziergang ihrer Bürgermeisterkandidatin Elisabeth Gerner in Unterbiberg an diesem Freitag, 7. Februar. Schwerpunkt soll aber das Thema Hochwasserschutz sein. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor der Kirche St. Georg. Die Grünen, die sich den Erhalt der Frischluftschneise auf die Fahnen geschrieben haben, greifen das Thema bei einer Veranstaltung mit dem Titel "Chancen und Risiken der Wachstumsregion München" am Freitag, 14. Februar, 19.30 Uhr, auf. Es werden unter anderem Bürgermeisterkandidat Kilian Körner und Christian Hierneis, Vorsitzender des Münchner Bundes Naturschutz, in der Neubiberger Gaststätte Minoa sprechen.