Von Daniela Bode, Neubiberg

Poolnudeln halten einen nicht nur sicher über Wasser. Sie können auch dazu genutzt werden, Radfahrern mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu ermöglichen. Genau diese Idee nutzen die Neubiberger Grünen am Samstag, 17. Juli, bei einer Poolnudel-Demonstration. Start ist um 11 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe der Post am Infostand der Grünen, der von 9 bis 12 Uhr besetzt sein wird.

"Wir wollen mit der Aktion darauf hinweisen, dass es einen Mindestabstand gibt, den die Autofahrer beim Überholen von Radfahrern einhalten müssen", sagt Organisator Jörg Eichhorn von den Neubiberger Grünen. Dieser liegt bei 1,50 Meter, eine Schwimmnudel hat in etwa auch diese Länge. "Wenn man sie auf den Gepäckträger klemmt, zeigt das anschaulich, wie weit das ist", sagt Eichhorn. Zur Demonstration sind alle Neubiberger Radfahrer geladen, um so für mehr Sicherheit zu werben. Idealerweise bringt jeder seine eigene Poolnudel mit. Die Strecke verläuft im Kreis von der Hauptstraße über die Kaiserstraße und die Freiherr-von-Stengel-Straße über den Bahnhofsplatz zurück auf die Hauptstraße. Außer Mitgliedern der Grünen werden auch örtliche Vertreter des ADFC dabei sein. "Ich wäre schon zufrieden, wenn 20 Leute mitmachen", sagt Eichhorn.

Hintergrund der Aktion ist das Anliegen der Grünen, dass die Menschen das Fahrrad auch im Alltag mehr nutzen. "Doch mein Eindruck ist, dass die bedrängte Verkehrssituation auf der Straße leider viele von einer stärkeren Nutzung des Fahrrads im Alltag abhält", sagt Eichhorn. Auch er selbst fahre seit vielen Jahren Auto und kenne die Situation aus beiden Perspektiven. Als Autofahrer müsse man auch auf den Gegenverkehr achten, oft habe man es eilig. "Unterm Strich ist es aber so, dass die Straße für alle Verkehrsteilnehmer da ist, sie sind alle gleichwertig", sagt er. Bei dieser Aktion gehe es darum, "die Schwächeren zu schützen".