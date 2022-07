Wie entwickelt sich der Verkehr in den kommenden Jahren in Neubiberg? Wie reagiert man in der Gemeinde auf die Klimakrise? Themen gibt es viele, über die sich Interessierte beim CSU-Sommergespräch mit Landrat Christoph Göbel (CSU) und Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) am Mittwoch, 20. Juli unterhalten können. Der CSU-Ortsverband lädt zu dem Termin in der Gaststätte Minoa an der Zwergerstraße 28 im Ortsteil Unterbiberg ein, bei dem die Gäste völlig offen ins Gespräch kommen und Fragen stellen können. Ebenso werden bei dem Termin langjährige Mitglieder des CSU-Ortsverbands geehrt werden. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.