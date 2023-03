Bei der Neubiberger CSU setzt man auf Kontinuität. Das Führungsteam bleibt auch nach den Neuwahlen bei der Ortshauptversammlung im Amt. Bernhard Rott wurde dort einstimmig als Ortsvorsitzender bestätigt worden, wie es in einer Pressemitteilung der CSU heißt. Aus dem Gemeinderat kennt man ihn als einen, der sich immer auch für den Schutz der privaten Interessen der Bürger einsetzt. So fand er vor einer Weile zwar den Vorstoß der Gemeinde gut, mehr Informationen ins Bürgerinformationssystem einzustellen; er gab aber zu bedenken, dass die Gemeinde bei Bauanträgen prüfen müsse, was man einstelle. Auch seine drei Stellvertreter Léon Bogner, Hartmut Lilge und Nicola Gehringer behalten ihre Posten. Auch Dirk Söltenfuss als Schatzmeister und Lukas Jochum als Digitalbeauftragter, der für die Überparteiliche Wählervereinigung der Studenten an der Bundeswehr-Universität (USU) im Gemeinderat sitzt, bleiben im Amt.