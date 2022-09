Am liebsten wäre den Befürwortern in der Cramer-Klett-Straße in Neubiberg eine Fahrradstraße, die auch für den Kfz-Verkehr freigegeben ist.

Obwohl das Landratsamt die Voraussetzungen auf der Cramer-Klett-Straße nicht gegeben sieht, will die Mehrheit der Neubiberger Gemeinderäte nicht locker lassen.

Von Daniela Bode, Neubiberg

Die Bemühungen, die Cramer-Klett-Straße in Neubiberg als Fahrradstraße mit freier Kfz-Nutzung auszuweisen, gehen weiter. Zwar hat das Landratsamt festgestellt, dass diese Anordnung auch nach einer Gesetzesänderung rechtlich unzulässig ist. Damit wollen sich aber einige Gemeinderäte nicht zufrieden geben, weil sie Mängel in der Argumentation sehen. Daher hat der Gemeinderat auf Anregung von Kilian Körner (Grüne) am Dienstag mehrheitlich entschieden, dass das Thema noch einmal im Planungs- und Umweltausschuss behandelt werden soll. Dazu soll auch das Landratsamt eingeladen werden sowie Verkehrsplaner Ralf Kaulen, der Neubiberg beim Radverkehrskonzept begleitet und die Fahrradstraße vorgeschlagen hatte.

Dass an der Cramer-Klett-Straße die Verkehrssicherheit vor allem für Schüler - dort liegt das Gymnasium Neubiberg, in der Nähe auch die Realschule - verbessert werden muss, darüber sind sich alle einig. Gerade morgens fahren dort viele Autos. Auf den Bürgersteigen drängen sich Fußgänger und Kinder mit Rollern oder Fahrrädern. Viele Radfahrer weichen auf die Straße aus. Daher wird schon lange über die Ausweisung als Fahrradstraße gesprochen. Sie würde das Nebeneinanderfahren auf der Straße erlauben.

Die "Initiative Fahrradstraße" setzt sich schon lange dafür ein; auch in der Sitzung plädierten deren Sprecher erneut für diesen "deutlich besseren Schutz für deutlich schwächere Verkehrsteilnehmer". Bereits 2021 hatte allerdings das Landratsamt die Ausweisung einer Fahrradstraße in einer Stellungnahme als unzulässig beurteilt. Einen Beschluss fasste der Gemeinderat damals nicht. Im Mai nahm das Gremium den Antrag der Freien Wähler, der Grünen und der SPD, das Thema wieder aufzunehmen, formal an. Die Hoffnung war groß: Denn im November 2021 hatte sich die entsprechende Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung geändert. Danach ist für die Anordnung einer Fahrradstraße nicht mehr Voraussetzung, dass der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist. Es reicht nun, wenn es eine hohe oder zu erwartende hohe Fahrradverkehrsdichte gibt.

Nach einem Ortstermin und einer erneuten Prüfung sieht das Landratsamt die Anordnung der Fahrradstraße aber weiterhin als unzulässig an. Es sieht die nötige Fahrradverkehrsdichte nicht gegeben. Hauptgrund war für die Behörde aber, wie eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung darlegte, dass keine alternative Verkehrsführung für den übrigen Autoverkehr, auch die drei Linienbusse, auf der Cramer-Klett-Straße gegeben sei. Auf Anfrage habe sich auch der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) dagegen ausgesprochen. Aus Sicht der Verwaltung könne das Projekt daher nicht erfolgreich fortgeführt werden.

Einige Gemeinderäte nahmen das nicht hin. So bemängelte etwa Jürgen Knopp (Freie Wähler), dass nach einer Auskunft des Verkehrsclubs Deutschland die alternative Verkehrsführung nur ein Beispiel, kein Muss sei. Zudem führte er eine Entscheidung des Mobilitätsausschuss des Landratsamtes München an, wonach dieser für die Fahrradtangenten des Landkreises Zubringerwege definiert habe. Einer davon sollte die Cramer-Klett-Straße sein und diese sollte als Fahrradstraße ausgewiesen werden, sofern die Gemeinde das für gut befinde.

Kilian Körner sah die Stellungnahme des Landratsamts als fehlerhaft an. Unter anderem bemängelte er, dass die Verkehrsdichte per Augenschein bestimmt wurde, obwohl bereits Zählungen vorgenommen worden waren. Deshalb regte er die erneute Behandlung im Ausschuss an. Auch SPD-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Gerner plädierte dafür. CSU-Fraktionssprecher Léon Bogner und Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) widersprachen. "Fakt ist: Die Anordnung der Fahrradstraße ist nicht möglich", sagte Pardeller. Von einer erneuten Behandlung verspricht er sich nicht viel. Vielmehr warb er dafür, dass das Gremium die Verwaltung beauftragt, alternative, rechtmäßige Maßnahmen zur Verbesserung des Schülerradverkehrs zu prüfen. Die Mehrheit entschied sich dennoch für eine weitere Runde im Ausschuss.