Wegen eines Wasserschadens ist die evangelisch-lutherische Corneliuskirche in Neubiberg derzeit nicht nutzbar. Daher finden dort voraussichtlich bis Ende Januar keine Gottesdienste statt, wie eine Mitarbeiterin des Pfarrbüros mitteilt. Für die Gottesdienste an Weihnachten und die Zeit danach hat die Gemeinde alternative Lösungen gefunden. So finden die Gottesdienste an Heiligabend, beispielsweise der für 15 Uhr angesetzte Familiengottesdienst mit Krippenspiel und die um 17.30 Uhr beginnende Christvesper, im Freien vor der Aussegnungshalle am Friedhof in Neubiberg statt. Wie die Mitarbeiterin sagt, hat man damit aus der Corona-Zeit bereits Erfahrung.

Für weitere Gottesdienste weichen die Neubiberger Protestanten in die Michaelskirche in Ottobrunn aus, die zur selben Gemeinde gehört. So findet beispielsweise der Gottesdienst, der am 1. Januar in der Corneliuskirche gefeiert werden sollte, nun von 16 Uhr an in der Michaelskirche statt. Weitere Termine finden sich auf der Homepage der Gemeinde. Vor etwa drei Wochen war aufgefallen, dass sich an der Wand hinter dem Altar der Corneliuskirche der Boden wellte, wie die Mitarbeiterin des Pfarrbüros berichtet. Wie sich herausstellte, waren Heizungsrohre defekt und Wasser entwich. Mittlerweile sind neue Rohre eingebaut. Nun müsse man aber warten, bis der Boden wieder trocken ist.