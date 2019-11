Möglicherweise wird die Hütte der Lindenburschen in Neubiberg nicht auf Dauer am Floriansanger stehen bleiben. Im Planungsausschuss wurde beschlossen, nach einem anderen Standort zu suchen. Die SPD hatte den Antrag gestellt zu prüfen, ob ein Bau von Gemeinbedarfseinrichtungen am östlichen Ende des Landschaftsparks möglich ist. Hintergrund sind Beschwerden über den Lärm bei der Burschenhütte und am Fun Court des Jugendzentrums Gleis 3. Idee der Sozialdemokraten war nun, im Landschaftspark für beide Einrichtungen einen Alternativstandort zu schaffen. Auch die Errichtung eines Gemeindestadls dort schlugen sie vor. Das Gremium war sich grundsätzlich einig, dass alternative Standorte gesucht werden sollen. Es sollen nun vom Gemeinderat und der Rathausverwaltung Vorschläge gemacht werden, die sie dann prüfen soll. Die Verwaltung selbst hatte empfohlen, von einer weiteren Bebauung des Landschaftsparks abzusehen, um die Nutzung als Frei-, Natur- und Erholungsraum nicht zu beeinträchtigen. Im Gemeinderat wird am Montag, 18. November, noch einmal über das Thema beraten und beschlossen.