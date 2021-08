Im eigenen Impfzentrum der Universität der Bundeswehr in Neubiberg sind 5026 Impfdosen an zivile und militärische Universitätsangehörige verimpft worden. Wie die Uni mitteilt, wurden in einem Zelt auf dem Campus zwischen 25. Mai und 30. Juli insgesamt 2689 Erstimpfungen und 2337 Zweitimpfungen vorgenommen. Damit habe in wenigen Wochen ein Großteil der Universitätsangehörigen geimpft werden können. Parallel haben sich Studenten und Mitarbeiter auch außerhalb der Universität in anderen Impfzentren oder über Hausarztpraxen impfen lassen. Oberfeldarzt Martin Schnur und sein Team wurden durch Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität unterstützt. Im Sanitätsversorgungszentrum Neubiberg werden künftig auch weiterhin Impfungen angeboten, Impfstoff sei noch reichlich vorhanden, teilt die Uni mit.