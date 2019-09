Die Überparteiliche Wählervereinigung der Studenten (USU) unterstützt bei der Kommunalwahl im kommenden März in Neubiberg Thomas Pardeller von der CSU als Bürgermeisterkandidaten. Das hat der Vorstand der Gruppierung nach eigenen Angaben einstimmig beschlossen. Vertreter der USU, die die Interessen der Studierenden der Universität der Bundeswehr vertritt, hatten sich zuvor sowohl mit Pardeller und der CSU als auch mit den Freien Wählern und deren Bürgermeisterkandidaten Reiner Höcherl getroffen. Im Gespräch mit der CSU hätten sich viele Überschneidungen in Bezug auf langfristige Interessen und kommunalpolitische Ziele gezeigt, so die USU. Insbesondere der geplante Badesee im Landschaftspark Hachinger Tal, die Zusage einer dringend verbesserten Verkehrsinfrastruktur, die konsequente Umsetzung des U-Bahn- Ausbaus der U5 mit Haltestelle in direkter Nähe zum Osttor der Universität hätten die Mitglieder von Pardeller überzeugt. Ganz unerwartet kommt dies nicht: Der derzeitige Vertreter der USU im aktuellen Gemeinderat, Antonio Melieni, ist Mitglied der Jungen Union und bildet eine Fraktionsgemeinschaft mit der CSU.