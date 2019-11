Die Verkehrssituation, das interkommunale Strukturkonzept in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München, die Kinderbetreuungssituation: Das sind alles Themen, die bei der Bürgerversammlung im Neubiberger Gemeindeteil Unterbiberg am Donnerstag, 14. November, zur Sprache kommen werden. Bürgermeister Günter Heyland (Freie Wähler) wird die Unterbiberger über das aktuelle Gemeindegeschehen informieren. Dann können die Bürger ihre Anliegen formulieren. Um Anträge und Fragen angemessen berücksichtigen zu können, bittet die Gemeindeverwaltung darum, diese bis zu diesem Freitag, 8. November, per E-Mail an hauptamt@neubiberg.de oder per Post an die Gemeinde Neubiberg, zu Händen Herrn Thomas Schinabeck, Rathausplatz 12, 85579 Neubiberg, zu schicken. Die Veranstaltung in der Aula der Grundschule Unterbiberg beginnt um 19 Uhr.