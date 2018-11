4. November 2018, 21:50 Uhr Neubiberg Bürgerversammlung

Im Herbst können sich Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Bürgerversammlungen über das aktuelle Gemeindegeschehen informieren können. Günter Heyland, der Erste Bürgermeister der Gemeinde, lädt wie jedes Jahr zur gesonderten Ortsteil-Bürgerversammlung nach Unterbiberg ein.

Diese findet statt am Donnerstag, den 15. November, von 19 Uhr an im Pfarrzentrum St. Georg Unterbiberg. Themen sind unter anderem die gemeinsamen Planungsüberlegungen im Rahmen des interkommunalen Strukturkonzeptes in Kooperation mit der Landeshauptstadt München und die Entwicklungen an der Universität der Bundeswehr. Anliegen und Fragen der Bürger sollten bis zum 9. November im Rathaus eingehen, zu Händen Thomas Schinabeck, Rathausplatz 12.