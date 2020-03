Die gemeinsame Liste der Überparteilichen Wählervereinigung der Studenten an der Bundeswehruniversität (USU) und der Jungen Neubiberger fordert, dass in einem möglichen Bürgerbüro in Unterbiberg auch ein Jugendzentrum eingerichtet werden sollte. So äußern sich die Mitglieder in einer Pressemitteilung. Sie begründen die Forderung unter anderem damit, dass in der Bürgerversammlung Unterbiberg die Kritik gekommen sei, dass Jugendliche dort keine Möglichkeiten hätten, sich zu treffen und das auch zu Konflikten führen würde. So ein Bürgerhaus in Unterbiberg hatte zuletzt CSU-Gemeinderat Thomas Pardeller im Rahmen der Debatte über die Rathauserweiterung ins Spiel gebracht. Die gemeinsame Liste unterstützt Pardeller als Bürgermeisterkandidaten.

Die USU fordert zudem einen Ansprechpartner für die Bundeswehrstudenten in diesem Bürgerhaus, damit die Abwicklung von Anträgen und Anliegen schneller funktioniert, heißt es in der Pressemitteilung. "Es geht um die Notwendigkeit, dass Unterbiberg weiterentwickelt und nicht abgehängt wird", sagt Lukas Jochum, Spitzenkandidat der Liste. Die USU wünscht sich außerdem eine Dauerbeflaggung des Rathauses in Neubiberg nach dem Vorbild der Nachbargemeinde Ottobrunn mit den Flaggen von Bayern, Deutschland und Europa. Die Flaggen seien mehr als ein Symbol, sie repräsentierten die zentralen Werte des Grundgesetzes, die Einigung Europas in Frieden und Freiheit. Antonio Melieni, der aktuell für die USU im Gemeinderat sitzt, soll die Anliegen laut Pressemitteilung in dem Gremium einbringen.