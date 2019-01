30. Januar 2019, 22:13 Uhr Neubiberg Bürger gegen Baumschutz

Die Gemeinde Neubiberg will ihre Bäume schützen, vor allem bei Bauprojekten in Gebieten, für die noch kein Bebauungsplan besteht. Zu dem Entwurf für eine Baumschutzverordnung, die im Dezember öffentlich auslag, gingen bei der Gemeindeverwaltung sechs Stellungnahmen von Bürgern ein, über die der Planungs- und Umweltausschuss in einer der nächsten Sitzungen beraten wird. Außerdem erhielt die Verwaltung eine Unterschriftenliste, auf der 86 Bürger gegen die Baumschutzverordnung plädieren.