Die Gemeindebibliothek beteiligt sich an den Garagen- und Hofflohmärkten in Neubiberg am 26. Juni und veranstaltet vor der alten Feuerwehr am Rathausplatz einen Bücherflohmarkt. In diesem Zusammenhang ruft die Gemeindebibliothek alle Bürgerinnen und Bürger Neubibergs dazu auf, ihre ausgelesenen oder nicht mehr benötigten Bücher für den Bücherflohmarkt zur Verfügung zu stellen. Mit dem

Erlös aus dem Buchverkauf werden soziale Projekte in der Gemeinde unterstützt. Abgabetermine für den Bücherflohmarkt: 9., 10., 16. und 17. Juni von 15 bis 18 Uhr. Die Annahmestelle ist in der "Alten Feuerwehr" am Rathausplatz eingerichtet.