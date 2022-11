Der Auftritt des Kabarettisten Bruno Jonas mit seinem Programm "Meine Rede" in Neubiberg wird verschoben. Weil der Künstler erkrankt ist, findet die Vorstellung, die für Freitag, 11. November geplant war und bei der alle Karten ausverkauft sind, nun am Freitag, 16. Dezember, statt. Beginn der Veranstaltung in der Aula der Grundschule Neubiberg ist weiterhin um 19.30 Uhr. Alle bereits gekauften Karten bleiben gültig. Das Kulturamt Neubiberg entschuldigt sich für die Umstände und hofft auf die Flexibilität des Publikums. Bei Fragen kann man sich an das Kulturamt wenden unter Telefon 089/600 12-922 oder per E-Mail an kulturamt@neubiberg.de.