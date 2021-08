Im einem Neubiberger Kindergarten hat eine Brandmeldeanlage einen größeren Schaden verhindert. Wegen einer nicht ausgeschalteten Herdplatte in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt an der Hohenbrunner Straße schlug der Wärmemelder an der Decke Alarm, so wurde die Leitstelle informiert und um 0.33 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Neubiberg gerufen. Diese schaltete die Platte aus, nahm die gesamte Küche vom Strom und kühlte die Platte mittels Hochdrucklüfter herunter. "Die Brandmeldeanlage und der schnelle Einsatz der Neubiberger Kameraden konnten hier großen Schaden verhindern", heißt es von der Feuerwehr Neubiberg. Der Einsatz unter der Leitung von Kommandant Hannes Degen dauerte etwa 60 Minuten.