Auf dem Parkplatz der Bundeswehruniversität an der Zwergerstraße in Neubiberg sind in der Nacht auf Samstag gegen 1.30 Uhr zwei Autos in Flammen aufgegangen. Bei einem handelte es sich nach Angaben der Feuerwehreinsatzzentrale um ein Hybridfahrzeug. Nach Angaben von Einsatzleiter Andreas Baumann von der Feuerwehr Unterbiberg standen die beiden Pkw in Vollbrand, als die Löschmannschaften eintrafen.

Die Brände wurden rasch gelöscht, allerdings konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Unterbiberg und Neubiberg nicht verhindern, dass die Autos schwer beschädigt wurden. Da die beiden Autos auf entgegengesetzten Enden des Parkplatzes standen, ist es laut Baumann "naheliegend und zu vermuten", dass es sich um Brandstiftung handelt. Von der Polizei war dazu zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.