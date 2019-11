Unter Aufbietung all ihres Könnens haben Einsatzkräfte der Feuerwehr in Neubiberg Schlimmeres verhindert: Gegen 17 Uhr waren die Helfer am Montag alarmiert worden, weil an der Tizianstraße ein Einfamilienhaus brannte. Zwei Atemschutz-Trupps sägten die Holzfassade auf, um den darunter liegenden Brandherd erreichen zu können. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Spät am Abend kontrollierten die Feuerwehrleute das Haus, um weitere Glutnester auszuschließen.