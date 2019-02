24. Februar 2019, 21:54 Uhr Neubiberg Boys' Day in der Bibliothek

In Bibliotheken sind lediglich 25 Prozent der Beschäftigten Männer. Die Gemeindebibliothek Neubiberg beteiligt sich deshalb am deutschlandweiten "Boys' Day" am Donnerstag, 28. März, und lädt interessierte Jungs ein, einen Tag hinter die Kulissen zu blicken und am Arbeitsalltag teilzunehmen. "Jungen haben vielfältige Interessen, entscheiden sich bei der Berufswahl allerdings oft nur für Berufe, in denen überwiegend Männer arbeiten", heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindebibliothek. Dabei gebe es viele Berufsfelder, die ihnen offen stünden, so etwa Berufe aus dem sozialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich - und eben auch im Arbeitsfeld Bibliothek, das vielen jungen Männern noch unbekannt sei. Eine Anmeldung zum "Boys' Day" ist noch bis Donnerstag, 28. Februar, möglich.